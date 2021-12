Rund 150 Menschen in brennendem Hochhaus in Hongkong eingeschlossen

Hongkong (Reuters) - In Hongkong sind rund 150 Menschen auf dem Dach des brennenden Welthandelszentrums eingeschlossen.

Die Feuerwehr sei mit zwei Hochleistungspumpen im Einsatz, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Mit Leitern und Atemgeräten versuchten die Einsatzkräfte, zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Der Sender RTHK berichtete unter Berufung auf die Polizei, rund Hundert Menschen seien aus einem Restaurant auf den 39. Stock geflüchtet, als das Feuer ausbrach und sich Rauch in dem Gebäude verbreitete. Bislang seien acht Menschen in Krankenhäuser zur medizinischen Behandlung gebracht worden. Der Bereich um das World Trade Centre in dem vielbesuchten Einkaufsviertel Causeway Bay sei abgesperrt worden.