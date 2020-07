Rund 2 Prozent Abschlag zum Wochenausklang

Die Schwächezeichen der vergangenen beiden Handelstage habens ich am Freitag noch einmal verstärkt und zu einem Rutsch unter die runde Marke von 13.000 Punkten geführt. Es geschah bereits über Nacht und konnte trotz eines Versuchs der Gegenreaktion nicht verhindert werden - der DAX schloss unter 13.000.

Überwiegend Verkäufe im DAX

Bereits der Donnerstagabend kündete diese Kursschwäche an, denn in der Nachbörse gab es Indikationen unter 13.000 Punkten. Daher eröffnete der heutige Handelstag unter dieser Schwelle und brachte viele Anleger ins Zweifeln, ob die Aufwärtstendenz des Juli gehalten werden kann.

Noch am Vormittag wurde das Tagestief bei 12.812 Punkten erzeugt und damit genau der Tiefpunkt vom Montag erreicht. Ab diesem Niveau erholten sich die Kurs etwas, konnten jedoch nicht mehr die 13.000er-Marke erreichen.

Eine erneut schwache Wall Street und ein Goldpreis über 1.900 US-Dollar, was einem neuen Mehrjahreshoch entsprach, hemmten die Lust auf Aktien.

So stand zum XETRA-Schluss ein Minus von rund 2 Prozent zu Buche und folgende Rahmenparameter des Handelstages:

Eröffnung 12.919,31PKT Tageshoch 12.935,50PKT Tagestief 12.812,02PKT Vortageskurs 13.103,39PKT

Der Intraday-Chart sieht entsprechend schwach aus, auch wenn er keinen klaren Tagestrend zeigte:

Einzelne Sektoren waren hier besonders schwach. So berichteten wir am Morgen im Marktgespräch über den Biotech-Sektor und die Wasserstoff-Aktien, welche nach der jüngsten Rallye nun in einen Korrekturmodus übergingen:

Am Deutschen Aktienmarkt gab es nur minimale Gewinner. Darauf gehen wir nun ein.

Gewinner und Verlierer im DAX

Der Abverkauf bei den zwei Sektoren war nicht der einzige Belastungsfaktor. Auch US-Schwergewichte wie Intel oder Tesla, die zwischenzeitlich bis zu 20 Prozent Kursverluste aufwiesen, drückten auf die Stimmung am Gesamtmarkt. Tesla notierte erneut bei 1.200 Euro, nachdem bereits Kurse am Donnerstag von 1.450 Euro gezahlt wurden.

So waren im DAX nur vier Werte mit geringfügigen Pluszeichen zu finden, über die es keine weiteren Meldungen gab.

Die schwachen Quartalszahlen von Intel hingegen belasteten in DAX die Infineon. Eine Chip-Neuerung soll verschoben werden, was kein gutes Licht auf den Hersteller und die ganze Branche wirft. Zudem könnte eine abwartende Nachfrage nach neuen Technologien auf Konsumentenseite hier eine Breitenwirkung erzeugen.

In folgender Übersicht sehen Sie die Tops und Flops aus dem DAX:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dem Minustag heute und den abwarteten Verläufen an den Vortagen hat der DAX im 3-Monats-Zeitrahmen nun seine Aufwärtstrendlinie beinahe berührt:

Kommt es zu einem Bruch, dürfte sich der Abgabedruck verstärken und weitere Kursverluste nach sich ziehen. Der Kalendermonat Juli weist noch einen Gewinn auf, der durch die letzten drei Handelstage jedoch merklich geschwunden ist.

Vom Hochpunkt hat der DAX knapp 500 Punkte verloren. Wie sich dies auf die Gesamtwirtschaft auswirken könnte, besprechen wir gerne in der Wochenendsendung am Samstag.

Folgen Sie uns dazu auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Noch ein Hinweis für die kommende Woche: Im Webinar am Mittwoch sprechen wir über CoT-Daten und wie diese im Trading angewendet werden - melden Sie sich gerne hierzu kostenfrei an.

An dieser Stelle wünscht Ihnen das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH ein angenehmes Wochenende.

