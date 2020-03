Rund 360 Einwendungen gegen die geplante Tesla-Fabrik in Brandenburg

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Genau 361 Kritiker der geplanten Elektroautofabrik des US-Herstellers Tesla haben sich mit Einwendungen gegen das Projekt gemeldet. Das teilte eine Sprecherin des Umweltministeriums Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Dabei gehe es vor allem um die Themen Wasser, Wald, Verkehr und Naturschutz. Die Einwendungen sollen am 18. März öffentlich erörtert werden. Danach werden sie noch einmal von der zuständigen Genehmigungsbehörde geprüft. Tesla will ab nächstem Jahr in Grünheide nahe Berlin rund 500 000 Elektrofahrzeuge im Jahr bauen. Zu fast zwei Dritteln kämen die Einwendungen aus Grünheide und Umgebung, teilte das Ministerium mit./vr/DP/stw