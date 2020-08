Russische Agentur - Lukaschenko soll binnen zwei Monaten vereidigt werden

Moskau (Reuters) - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko soll innerhalb der nächsten zwei Monate für eine weitere Amtszeit vereidigt werden.

Dies teilte die zentrale Wahlkommission des Landes laut russischer Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch mit. Ein konkretes Datum sei aber noch nicht festgelegt worden. Lukaschenko beansprucht den Sieg bei der Abstimmung am 9. August für sich. Die Opposition warf ihm daraufhin Wahlbetrug vor. Bei anschließenden Demonstrationen gegen die Regierung gingen die Sicherheitskräfte mit äußerster Härte gegen die Proteste vor, es kam zu zahlreichen Festnahmen. Die EU-Staats- und Regierungschefs einigten sich bei einer Video-Schalte am Mittwoch darauf, die Wahl nicht anzuerkennen.