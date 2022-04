Russische Offensive in Ost-Ukraine - Leichen in Mariupol geborgen

- von Pavel Polityuk

Kiew/Mariupol (Reuters) - Mit seiner Offensive im Osten der Ukraine strebt Russland nach Darstellung seines Militärs die volle Kontrolle über den Donbass und einen Landkorridor zur annektierten Halbinsel Krim an.

Dies solle im Rahmen einer zweiten Phase des Militäreinsatzes geschehen, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax am Freitag den Vize-Kommandeur des zentralen Militärbezirks Russlands, Rustam Minnekajew. In der von russischen Truppen nach deren Darstellung weitgehend eroberten Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben ihres aus der Stadt geflohenen Bürgermeisters Wadym Bojtschenko noch etwa 100.000 Menschen eingeschlossen. "Nur eines ist nötig - die vollständige Evakuierung", forderte Bojtschenko. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sicherte die Lieferung weiterer Waffen und von Munition an die Ukraine zu, schränkte in einem "Spiegel"-Interview aber ein: "Die Möglichkeiten der Bundeswehr, aus ihrem Arsenal weitere Waffen zu liefern, sind weitgehend erschöpft."

In einem von russischen Soldaten besetzten Teil der einst von etwa 400.000 Menschen bewohnten Stadt Mariupol waren die Waffen am Freitag weitgehend verstummt. Benommen dreinblickende Bewohner wagten sich auf die Straßen hinaus, inmitten verkohlter Wohnblocks und Autowracks. Einige trugen Koffer und Haushalts-Gegenstände. Freiwillige in weißen Schutzanzügen und mit Masken durchstreiften die Ruinen und sammelten Leichen ein. Sie wurden auf einen Lkw verladen, der mit einem "Z" als Symbol der russischen Invasoren gekennzeichnet war.

MAXAR - SATELLITEN-BILDER ZEIGEN FRISCHE MASSENGRÄBER

Nach Angaben der US-Unternehmens Maxar Technologies zeigen Satellitenbilder frisch ausgehobene Massengräber am Rande der Stadt. Die Ukraine geht davon aus, dass Zehntausende Zivilisten in Mariupol währende fast zwei Monaten russischer Bombardierung und Belagerung gestorben sind. Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz können die Zahl nicht bestätigen. Diese gehe aber zumindest in die Tausende.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einer nächtlichen Ansprache, Mariupol widersetze sich weiterhin den russischen Truppen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor erklärt, die Stadt am Asowschen Meer sei nun vollständig unter russischer Kontrolle. Allerdings ordnete er an, auf die Erstürmung des Stahlwerks Asowstal zu verzichten. In den weitverzweigten unterirdischen Bunkeranlagen sollen sich ukrainische Soldaten und Zivilisten verschanzt haben. Stattdessen sollte der Komplex abgeriegelt werden. Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums vermeidet Russland damit hohe eigene Verluste im Fall einer Erstürmung und setzt damit Kräfte frei für Angriffe an anderen Orten.

Im Donbass dauerten die schweren Kämpfe und der starke Beschuss nach Darstellung des britischen Militärgeheimdienstes an. Die russischen Truppen versuchten, weiter auf mehrere Siedlungen vorzurücken, darunter Buhajikwa, Barwinkowe, Lyman und Popasna. Nach ukrainischen Angaben verstärkten die russischen Truppen ihre Angriffe im Osten entlang der gesamten Frontlinie. Sie versuchten laut des ukrainischen Generalstabes, eine Offensive in der Region Charkiw im Nordosten zu starten.

Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock unterstrichen, dass Russland nicht die Friedens-Bedingungen diktieren könne. "Es muss einen Waffenstillstand geben, die russischen Truppen müssen sich zurückziehen", forderte Scholz in einem "Spiegel"-Interview. Eine Friedensvereinbarung müsse es möglich machen, dass sich die Ukraine selbst verteidigen könne. "Wir werden sie so ausrüsten, dass ihre Sicherheit garantiert ist. Und wir stehen als Garantiemacht zur Verfügung", sagte der SPD-Politiker. "Einen Diktatfrieden, wie er Putin lange vorgeschwebt hat, wird es nicht geben." Baerbock sagte in Litauens Hauptstadt Vilnius: "Einen Waffenstillstand um jeden Preis kann es nicht geben." Einen "Diktat-Frieden" mit Putin werde man nicht akzeptieren.

Scholz verteidigte die Position der Bundesregierung bei Waffenlieferungen. Die Möglichkeiten der Bundeswehr aus ihrem Arsenal seien weitgehend erschöpft. "Was noch verfügbar gemacht werden kann, liefern wir aber auf jeden Fall noch -Panzerabwehrwaffen, Panzerrichtminen und Artilleriemunition", sagte Scholz. Der Ukraine helfe nur Gerät, das ohne langwierige Ausbildung eingesetzt werden könne. "Das geht am schnellsten mit Waffen aus ehemaligen sowjetischen Beständen, mit denen die Ukrainer gut vertraut sind." Er nannte den Ringtausch mit Slowenien, das Panzer sowjetischer Bauart an die Ukraine liefert und dafür von Deutschland Hilfe für Ersatz bekommen soll.

Maßgabe bleibe, dass die Nato nicht Kriegspartei werde, sagte Scholz: "Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben."

