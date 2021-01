Russisches Gericht ordnet Verbleib Nawalnys in Haft an

Moskau (Reuters) - Ein russisches Gericht hat am Donnerstag einen Antrag des Oppositionellen Alexej Nawalny auf Freilassung abgewiesen und seinen Verbleib in Haft angeordnet.

Nawalny war bei seiner Rückkehr nach Moskau am 17. Januar festgenommen und einen Tag später zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Als Grund nannte das Gericht einen Verstoß gegen Bewährungsauflagen.

Am Wochenende hatten Zehntausende Unterstützer Nawalnys in Russland demonstriert und seine Freilassung verlangt. Unter anderem die Bundesregierung hat ebenfalls gefordert, Nawalny sofort auf freien Fuß zu setzen. Auch für das kommende Wochenende sind Kundgebungen der Nawalny-Anhänger geplant.

Nawalny war im August in Russland mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden und hatte sich monatelang zur Behandlung in Deutschland aufgehalten. Er macht Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich, was die russische Regierung zurückweist.