Russland beordert im Wahlstreit Botschafter aus USA nach Hause

Moskau (Reuters) - Im Streit über US-Vorwürfe einer russischen Einmischung in die Präsidentenwahl ruft Russland seinen Botschafter aus den USA zurück.

Damit solle eine "irreversible Beschädigung" der Beziehungen verhindert werden, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des russischen Außenministeriums. Botschafter Anatoli Antonow solle in Moskau Gespräche über die Zukunft des Verhältnisses führen. Die US-Geheimdienste werfen in einem neuen Bericht Russland Einmischung in die Wahl 2020 vor. US-Präsident und Wahlsieger Joe Biden erklärte dazu, Präsident Wladimir Putin werde dafür zur Rechenschaft gezogen. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen.