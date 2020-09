Russland bestellt deutschen Botschafter in Moskau ein

Moskau (Reuters) - Im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny hat das Außenministerium in Moskau den deutschen Botschafter, Geza von Geyr, einbestellt.

Begründet wurde dies am Dienstag mit Äußerungen der deutschen Seite in Berlin über den Fall. Die Sprecherin des Außenministeriums warf Deutschland in einer bei Facebook veröffentlichten Erklärung vor, es bluffe. Die Bundesregierung hatte in der vorigen Woche mitgeteilt, dass Nawalny zweifelsfrei mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei. Der Regierungskritiker wird in der Berliner Charite behandelt.