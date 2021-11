Russland bietet sich in Belarus-Konflikt nun doch als Vermittler an

Moskau/Berlin/Brüssel (Reuters) - Russland bringt sich im Flüchtlings-Konflikt zwischen der Europäischen Union und Belarus nun doch als Vermittler ins Spiel.

Russland sei dazu bereit, sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Peskow, am Montag. Teilweise agiere das Land sogar bereits als Vermittler. Zugleich wies er Erklärungen der USA als "falsch" zurück, wonach das belarussische Vorgehen an der Grenze zur EU von russischen Militäraktivitäten in der Nähe der Ukraine ablenken soll. Nach Angaben aus Kiew sind derzeit fast 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert, die USA haben bereits vor einem möglichen Einmarsch gewarnt. Die EU-Außenminister bereiteten wegen der Flüchtlings-Krise unterdessen weitere Sanktionen gegen Belarus vor.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte noch vergangene Woche eine Bitte von Bundeskanzlerin Angela Merkel abgelehnt, auf Belarus einzuwirken. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte Putin ebenfalls auf, seinen Einfluss auf den belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko geltend zu machen. Putin habe diesen Einfluss "zweifelsohne", sagte von der Leyen auf dem "SZ-Wirtschaftsgipfel" in Berlin in einem Video-Grußwort. "Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass er diesen Einfluss jetzt auch ausübt, das werden die nächsten Tage zeigen." Das Vorgehen Lukaschenkos sei "perfide". Daher sei eine fünfte Sanktionsrunde der EU die logische Folge. "Wir sind geschlossen, und wir sind schnell." Davon betroffen seien auch Fluggesellschaften, die sich am Transport der Flüchtlinge beteiligten.

Auch der geschäftsführende deutsche Außenminister Heiko Maas kündigte weitere EU-Sanktionen gegen Belarus an. "Wir sind noch lange nicht am Ende der Sanktionsspirale angelangt", sagte Maas vor dem EU-Außenministertreffen in Brüssel. Die Lage an der belarussisch-polnischen Grenze habe sich leider verschlechtert. Die EU-Außenminister beraten über neue Strafmaßnahmen etwa gegen belarussische Offizielle, die an den kritisierten Schleusungen beteiligt sein sollen. Maas schloss zudem Wirtschaftssanktionen gegen das osteuropäische Land nicht aus.

LUKASCHENKO: WOLLEN MENSCHEN VON HEIMREISE ÜBERZEUGEN

Maas warnte auch Fluggesellschaften, die Migranten nach Belarus fliegen. Er könne den Entzug von Lande- und Überflugrechten der EU-Staaten nicht mehr ausschließen, wenn sich Fluggesellschaften an den von der belarussischen Führung organisierten Schleusungen beteiligten. Dass Turkish Airlines ihre Praxis auf Bitten der EU geändert habe, zeige, dass es auch anders gehe. Nach den Worten Lukaschenkos versucht Belarus, die Flüchtlinge im Grenzgebiet zu Polen von einer Heimreise zu überzeugen. Dies sei bislang aber erfolglos geblieben, zitierte ihn die amtliche Nachrichtenagentur Belta. Zugleich warnte Lukaschenko die EU demnach, dass sein Land im Fall weiterer Sanktionen reagieren werde.

Tausende Migranten aus Krisengebieten in Nahost und Afrika sind in Belarus, um von dort in die EU zu gelangen. Sie sitzen nun an der Grenze zu Polen und Litauen fest bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Mindestens acht Menschen sind im Grenzgebiet gestorben. Die EU wirft Lukaschenko vor, die Migranten in sein Land gebracht zu haben und dann weiter in die EU schleusen zu wollen als Vergeltung für bereits bestehende Sanktionen.