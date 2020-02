Russland bringt neuen Satelliten für Kommunikation ins All

MOSKAU (dpa-AFX) - Mit einer Sojus-Trägerrakete hat Russland erneut einen Kommunikationssatelliten ins All geschickt. Der Start vom Kosmodrom Plessezk im Norden des Landes sei am Donnerstag wie geplant verlaufen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut russischen Medien mit. Der Satellit soll demnach der Kommunikation zwischen Schiffen und Flugzeugen dienen, die an der arktischen Küste Russlands im Einsatz sind. Sie beobachten dort den Angaben nach zum Beispiel, ob das Meereis weiter schmilzt. Der Start des unbemannten Flugkörpers, der sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden kann, sollte ursprünglich schon vor einem Monat sein, wurde aber wegen technischer Probleme verschoben./cht/DP/jha