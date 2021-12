Russland - Nicht-Zertifizierung von Nord Stream 2 keine Option

Moskau (Reuters) - Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak geht davon aus, dass die Gaspipeline Nordstream 2 die notwendige Zulassung erhalten wird.

Russland glaube, dass die Doppelröhre durch die Ostsee unter Umgehung der Ukraine "im Einklang mit dem für die Zertifizierung festgelegten Zeitplan in Betrieb genommen wird", sagte Novak am Mittwoch dem Sender RBK. Auf die Frage, ob der Kreml einen "Plan B" für den Fall habe, dass Nord Stream 2 nicht zertifiziert werde, sagte Novak: "Wir ziehen solche Optionen nicht in Betracht."

Eine Genehmigung der russisch-deutschen Pipeline Nord Stream 2 durch Deutschland und die EU steht noch aus. Die Bundesnetzagentur hatte angekündigt, im ersten Halbjahr 2022 werde es noch keine Entscheidung geben. Die USA, Polen und die Ukraine wollen keine Inbetriebnahme der Leitung, die Russland direkt mit Deutschland durch die Ostsee verbindet. Bemängelt wird eine mögliche Abhängigkeit Deutschlands und Europas vom russischen Gas, auch vor dem Hintergrund des Konflikts Russlands mit der Ukraine. Politiker aus mehreren Ländern werfen Russland vor, wegen der politischen Konflikte Gaslieferungen nach Europa zu verzögern. Russland und der staatliche Gaslieferant Gazprom weisen dies zurück.