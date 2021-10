Russland schließt Vertretung bei Nato

Moskau (Reuters) - Russland kappt nach dem Rauswurf von acht Mitarbeitern seiner Vertretung bei der Nato die förmlichen Verbindungen zu dem westlichen Militärbündnis.

Allen Mitarbeitern der Nato-Vertretung in Moskau werde am 1. November die Akkreditierung entzogen, kündigte Verteidigungsminister Sergej Lawrow am Montag an. Zudem werde die russische Vertretung bei der Nato in Brüssel ebenfalls am 1. November ihre Arbeit einstellen. Künftig könne die Nato über die russische Botschaft in Brüssel mit Russland kommunizieren, falls das nötig sein sollte, berichteten russische Nachrichtenagenturen.

Die Nato hatte kürzlich acht Mitglieder der Vertretung Russlands unter dem Vorwurf der Spionage für unerwünscht erklärt. Die Maßnahme stehe nicht in Zusammenhang mit einem bestimmten Vorfall, hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt. Es sei aber seit einiger Zeit eine Zunahme feindseligen Verhaltens seitens Russlands festgestellt worden.

Der Vorfall ist ein weiterer Beleg für die Eintrübung der Beziehungen zwischen westlichen Staaten und Russland. Aus Sicht von Beobachtern sind sie fast wieder auf das Niveau des Kalten Krieges abgesunken, als der Westen und die damalige Sowjetunion eine konfrontative Politik verfolgten. Russland wirft der Nato vor, seinen Einfluss in Richtung russischer Grenzen auszuweiten. Die Nato erklärt hingegen, sie stärke vor dem Hintergrund der Annexion der ukrainischen Krim durch Russland östliche Mitgliedsstaaten.