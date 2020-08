Russland: Situation in Belarus wird sich bald normalisieren

MINSK (dpa-AFX) - Russland geht nach den blutigen Protesten mit Tausenden Festnahmen im Nachbarland Belarus (Weißrussland) von einer baldigen Beruhigung der Lage aus. "Wir rechnen eigentlich damit, dass sich die Situation im Land bald wieder normalisiert und ruhig wird", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag in Moskau. Russland rufe alle zur Zurückhaltung und Besonnenheit auf. Bislang hat sich Moskau kaum zu den Ereignissen in der Ex-Sowjetrepublik geäußert. Belarus - zwischen dem EU-Land Polen und Russland gelegen - ist wirtschaftlich massiv abhängig vom Dauerverbündeten Moskau.

Tausende Demonstranten gehen seit der Präsidentenwahl am Sonntag in Belarus auf die Straße. Sie werfen dem autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko vor, das Wahlergebnis massiv gefälscht zu haben. Die Sicherheitskräfte gehen mit Gewalt vor und haben tausende Menschen festgenommen. Die EU brachte bereits eine Reaktivierung von Sanktionen ins Spiel.

Aus Sicht Russlands sei es eindeutig, dass die Proteste von außen angeheizt würden, sagte Sacharowa der Agentur Tass zufolge. "Wir sehen einen beispiellosen Druck, der von ausländischen Partnern auf die belarussischen Behörden kommt." Es gebe deutliche externe Eingriffe, "um die Gesellschaft zu spalten und die Situation zu destabilisieren".