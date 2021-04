Russland: Truppenverlegung an ukrainische Grenze für Manöverzwecke

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Verlegung Tausender Soldaten auch entlang der ukrainischen Grenze als Übung bezeichnet. "Innerhalb von drei Wochen wurden zwei Armeen und drei Luftwaffen-Verbände erfolgreich an die westlichen Grenzen der Russischen Föderation verlegt, um dort Manöver zu absolvieren", sagte er am Dienstag in der nordrussischen Stadt Seweromorsk. Genaue Zahlen nannte Schoigu zunächst nicht. Das westliche Militärbündnis Nato schätzte die Zahl russischer Soldaten entlang der ukrainischen Grenze auf Tausende. Darauf ging Schoigu nicht ein.

Die Übungen sollten zwei Wochen dauern, sagte er. "Als Reaktion auf die militärischen Aktivitäten des Bündnisses, die Russland bedrohen, haben wir adäquate Maßnahmen ergriffen." Schoigu warf im Gegenzug der Nato vor, eigene Truppen an die russische Grenze verlegt zu haben. Unter anderem plant die Nato mit Defender Europe 21 von März bis Juni eines der größten Manöver der vergangenen Jahre in Europa.

Schoigu zufolge will Russland in der Arktis stärker seine Interessen verteidigen. Dort ringen mehrere Anrainerländer um Rohstoffe tief unter dem Eis. Die Kampffähigkeit der Nordflotte solle deshalb verbessert werden.

Die russische Führung hatte zuletzt erstmals offen gedroht, in den sieben Jahre alten Konflikt einzugreifen, sollte die Ukraine eine neue Militäroffensive beginnen./cht/DP/fba