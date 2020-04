Russland "überrascht" über Haftars Vorstoß in Ostlibyen

Moskau/Berlin (Reuters) - Russland zeigt der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge "überrascht" über die Ankündigung des libyschen Rebellenführers General Chalifa Haftar, er herrsche nun über den Ostteil des nordafrikanischen Landes.

Haftar hatte zuletzt gesagt, dass seine Libysche Nationalarmee (LNA) die Führung übernommen habe, obwohl es dort zivile Behörden gibt, die offiziell Libyens Osten regieren. RIA zitierte am Dienstag eine Quelle aus dem russischen Außenministerium mit den Worten: "Wir unterstützen weiter den politischen Prozess." Es gebe keine militärische Lösung des Konflikts. Auch die US-Botschaft in Libyen hatte sich in einem Tweet kritisch zu Haftars Ankündigung geäußert.

Russland gilt als einer der wichtigsten Unterstützer Haftars, der die im Westteil Libyens sitzende Regierung stürzen will. Diese wird wiederum etwa von der Türkei unterstützt. Haftar hatte sich am Montag auch von den Beschlüssen der Berliner Konferenz im Januar distanziert. Dort war zum einen festgelegt worden, dass sich die internationale Gemeinschaft an das Waffenembargo für die Konfliktparteien hält. Zudem war ein Dialog zwischen Haftar und der libyschen Regierung vereinbart worden.

Libyen befindet sich seit dem Sturz des damaligen Machthabers Muammar Gadaffi 2011 im Bürgerkrieg. Seit 2014 bekämpfen sich vor allem der im Osten herrschende Haftar mit seinen Milizen und die libysche Armee im Westen. Im April hatte es eine erneute Eskalation der Kämpfe gegeben - trotz des Appells der internationalen Gemeinschaft, den Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus in den Vordergrund zu stellen.