Russland und Belarus planen gemeinsames Manöver im Februar

Moskau (Reuters) - Inmitten der Ukraine-Krise planen Russland und Belarus für Februar ein gemeinsames Militärmanöver.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko forderte der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge seinen Verteidigungsminister auf, ein genaues Datum festzulegen. "Wir hatten vor, im Februar mit Übungen zu beginnen", zitierte Belta den Präsidenten am Montag. "Legen Sie ein genaues Datum fest und lassen Sie es uns wissen, damit uns nicht vorgeworfen wir, dass wir aus heiterem Himmel einige Soldaten zusammengezogen haben, als würden wir uns auf einen Krieg vorbereiten."

Lukaschenko spielte damit auf Warnungen westlicher Staaten und der Ukraine an, Russland habe an der Grenze zur Ukraine Truppen zusammengezogen und plane eine Invasion. Die Regierung in Moskau hat solche Pläne wiederholt bestritten. Belarus ist ein enger Verbündeter seines direkten Nachbarlandes Russland. Belarus grenzt zudem an die Ukraine sowie an die EU-Staaten und Nato-Mitglieder Polen, Litauen und Lettland.