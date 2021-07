Russland und die USA vereinbaren Zusammenarbeit in Klimafragen

Washington (Reuters) - Die USA und Russland haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf eine umfassendere Zusammenarbeit bei Klimafragen verständigt.

Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Außenminister John Kerry hätten "in Anerkennung der jüngsten extremen Wetterereignisse und anderer Klimaauswirkungen sowie der Dringlichkeit zu handeln" die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Russland in einer Reihe von Klimafragen unterstrichen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. "Putin stimmte der Notwendigkeit zu, die internationalen Klimabemühungen zu verdoppeln und bekräftigte Russlands Absicht, seine eigenen Emissionen zu reduzieren, unter anderem im Forstsektor", hieß es weiter.

Der Klimawandel sei ein Bereich, in dem die Regierungen in Moskau und Washington gemeinsame Interessen hätten, erklärte das russische Präsidialamt. Putin habe Kerry gesagt, dass der Dialog über das Klima nicht politisiert werden dürfe.

Kerry traf sich bereits am Montag mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, um Ideen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung zu diskutieren.