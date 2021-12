Russland - USA sollten Sicherheitsforderungen ernst nehmen

Moskau (Reuters) - Russland erhöht bei seinen Forderungen nach Sicherheitsgarantien den Druck auf den Westen.

Die USA sollten den Vorstoß der Moskauer Regierung ernst nehmen, mahnte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz in Moskau. Die dortige Regierung sei nicht willens, die gegenwärtige Situation länger hinzunehmen. Russland und der Westen müssten ihre Beziehungen von Grund auf neu aufbauen. Die Regierung in Moskau stehe für Verhandlungen mit den USA schon ab Samstag bereit. Laut der Agentur RIA machte Russland seine bereits weitgehend bekanntgewordenen und in den vergangenen Tagen an die USA übergebenen Forderungen öffentlich.

So verlangt Russland die Zusicherung des Westens, militärische Aktivitäten in der Ukraine und Osteuropa aufzugeben und auf eine Erweiterung der Nato zu verzichten. Die ersten Reaktionen der USA und der Nato auf Forderungen nach Sicherheitsgarantien bezeichnete Rjabkow einem Medienbericht zufolge als enttäuschend. Die Regierung in Washington und das westliche Verteidigungsbündnis lehnten die Vorschläge Russlands bisher ab, sagte er der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Antwort sei nicht ermutigend.

Russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine haben im Westen Besorgnis ausgelöst. Die 27 EU-Staats- und Regierungschef hatten auf ihrem Gipfel eine deutliche Warnung an Russland gesandt. Eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine würde "massive Konsequenzen und hohe Kosten" haben, hieß es in einer am Donnerstagabend beschlossenen Erklärung. US-Präsident Joe Biden hatte seinen russischen Kollegen Wladimir Putin zuvor vor einer militärischen Eskalation in der Ukraine-Krise gewarnt.

Rjabkow erklärte am Freitag weiter, die Nato müsse ihre Truppen auf die Positionen von 1997 zurückziehen. Das in dem Jahr geschlossene Abkommen mit dem westlichen Bündnis sei seitdem entwertet worden, so der Vize-Außenminister. In der Nato-Russland-Grundakte hatten beide Seiten erklärt, sich einander nicht als Gegner zu betrachten. "Sie verfolgen gemeinsam das Ziel, die Spuren der früheren Konfrontation und Konkurrenz zu beseitigen und das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zu stärken", heißt es in dem Dokument https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm?selectedLocale=de.