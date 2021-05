Russland - Verzicht auf Pipeline-Sanktionen könnte Beziehungen zu USA normalisieren

Moskau (Reuters) - Ein Verzicht der USA auf Sanktionen gegen die für den Bau der Pipeline Nord Stream 2 zuständige Firma könnte nach Auffassung der russischen Regierung dazu beitragen, die Beziehungen zu den USA normalisieren.

Das sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax. Der US-Nachrichtenseite Axios zufolge will die US-Regierung auf Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG, die die Federführung bei dem Bau der Pipeline hat, und deren Chef Matthias Warnig verzichten. Warnig gilt als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Das US-Außenministerium bestätigte den Bericht nicht. Ein Sprecher erklärte aber, dass die Regierung von Präsident Joe Biden die Pipeline als "geopolitisches Projekt Russlands" einstufe, das die europäische Energiesicherheit bedrohe. Die rund 1200 Kilometer lange Unterwasser-Röhre soll in der Ostsee von Russland nach Deutschland verbaut werden. Sie ist zu 95 Prozent fertiggestellt. Die USA, die eigenes Gas in Europa verkaufen wollen, lehnen das Projekt ab mit der Begründung, Europa werde dadurch noch abhängiger von russischem Erdgas. Auch sehen sie dadurch die Position des Gas-Transitlandes Ukraine geschwächt. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist einer von mehreren Gründen, weshalb die Beziehungen zwischen den USA und Russland inzwischen so angespannt sind wie noch nie seit dem Ende des Kalten Kriegs.