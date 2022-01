Russland warnt Westen vor Waffenlieferungen an die Ukraine

Moskau (Reuters) - Russland hat den Westen aufgefordert, keine Waffen an die Ukraine zu liefern.

Die Sicherheitslage in Europa sei "kritisch", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch in Moskau laut russischer Nachrichtenagentur Interfax. Daher sollte der Westen keine Waffen an die Ukraine liefern.

Großbritannien hat nach eigenen Angaben bereits damit begonnen, dem osteuropäischen Land Panzerabwehr-Waffen zur Verfügung zu stellen. Auch die USA haben der Regierung in Kiew weitere militärische Unterstützung zugesagt. Die Bundesregierung ist derzeit dagegen, die Ukraine konkret mit Waffen zu beliefern.