Russland weist Bedenken gegen Söldner-Einsatz in Mali zurück

Moskau (Reuters) - Russland weist französische Bedenken über den möglichen Einsatz russischer Söldner in Mali zurück und stellt sich damit gegen die Westafrika-Politik der Pariser Regierung.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprach am Donnerstag von Nervosität unter Vertretern Frankreichs und anderer westlicher Staaten wegen der Berichte über Pläne der malischen Regierung, die Dienste einer privaten russischen Militärfirma in Anspruch zu nehmen. "Dies liegt im ausschließlichen Ermessen der legitimen Regierung in Mali", erklärte Lawrow einen Tag vor Gesprächen in Paris, bei denen das Thema angeschnitten werden soll. Neben Frankreich lehnt auch Deutschland einen Einsatz der russischen Söldnergruppe Wagner in Mali entschieden ab.

Frankreich bekämpft mit mehreren Tausend Soldaten islamistische Gruppen in Westafrika. Deutschland beteiligt sich mit über Tausend Soldaten an Einsätzen in Mali. Die ehemalige französische Kolonie wird vom Militär regiert. Die Generäle haben die versprochene Rückkehr zur Demokratie bislang verzögert. Reuters hatte unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtet, dass Mali vor einer Auftragsvergabe an die Wagner-Gruppe stehe. Die Söldner sollen demnach das malische Militär trainieren und führende Vertreter der Regierung schützen. Mehr als ein Dutzend Personen mit Verbindungen zu Wagner hatten Reuters bereits früher gesagt, die Gruppe habe verdeckte Kampfeinsätze mit Billigung des Kreml in der Ukraine, Libyen und Syrien ausgeführt. Die Regierung in Moskau bestreitet das.

"Wenn die Verträge abgeschlossen werden zwischen den legitimen Regierungen zweier souveräner Staaten, verstehe ich nicht, was darin Schlechtes gesehen werden kann", sagte Lawrow. Russland werde weiterhin Mali mit Waffen, Munition und Ausrüstung versorgen.