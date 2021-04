Russland weist Diplomaten aus mehreren EU-Ländern aus

Moskau (Reuters) - Russland hat am Mittwoch Diplomaten aus mehreren EU-Ländern ausgewiesen.

Das russische Außenministerium gab sieben Diplomaten aus der Slowakei, Litauen, Lettland und Estland eine Woche zur Ausreise. Als Grund nannte es eine "Pseudo-Solidarität" der Länder mit Tschechien. Das EU-Land hatte russische Diplomaten ausgewiesen, weil es den russischen Geheimdienst hinter einer Explosion in einem Munitionsdepot 2014 vermutet. Russland hatte daraufhin mit der Ausweisung tschechischer Diplomaten geantwortet.

Auch Bulgarien prüft eine mögliche Beteiligung von sechs russischen Staatsbürgern bei vier Explosionen in Armee-Depots zwischen 2011 und 2020. In den Depots war nach Angaben einer Sprecherin der bulgarischen Ermittlungsbehörden Munition gelagert, die an die Ukraine und Georgien hätte geliefert werden sollen. Geprüft werde auch eine Verbindung zu dem Vorfall in Tschechien. Russland wies die Vorwürfe aus Tschechien und Bulgarien zurück.