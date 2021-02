Russland weist mehrere Diplomaten aus - auch Deutschland betroffen

Moskau/Berlin (Reuters) - Russland will mehrere Diplomaten aus Deutschland, Schweden und Polen im Zusammenhang mit den Nawalny-Protesten des Landes verweisen.

Ihnen wird vorgeworfen, sich an illegalen Protestaktionen gegen die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny beteiligt zu haben. Das Außenministerium in Moskau erklärte am Freitag, Russland erachte diese Handlungen als nicht akzeptabel. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich zunächst nicht äußern.

Nawalny war am Dienstag zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Urteil verstoßen haben soll. Er war im Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen worden, wo er wegen eines Giftanschlags behandelt worden war. Deutschland, die USA, die EU und Großbritannien hatten Russland aufgefordert, den Oppositionellen wieder auf freien Fuß zu setzen. In Russland Menschen in zahlreichen Städten für eine Freilassung Nawalnys demonstriert.