Russland wirft ausländischen Kräften Destabilisierung von Belarus vor

Moskau (Reuters) - Russland macht ausländische Kräfte für die Lage in Belarus mitverantwortlich.

Außenminister Sergej Lawrow sagte am Donnerstag in Moskau, seine Regierung sei besorgt über die Entwicklung im Nachbarland. Es gebe Versuche einer Einmischung von außen, um Belarus zu destabilisieren. In dem Land protestieren seit Sonntag Zehntausende Menschen gegen die Ausrufung von Amtsinhaber Alexander Lukaschenko zum Sieger der Präsidentenwahl. Tausende Demonstranten wurden festgenommen. Die Opposition wirft dem langjährigen autoritär regierenden Machthaber Wahlfälschung vor, auch im Westen gibt es massive Zweifel am offiziellen Wahlausgang. Am Freitag beraten die EU-Außenminister in einer Sondersitzung über mögliche Sanktionen gegen das Land.