Russland wirft Biden Aggressivität vor

Moskau (Reuters) - Russland wirft US-Präsident Joe Biden nach dessen außenpolitischer Grundsatzrede Aggressivität vor.

Gleichwohl hoffe die russische Führung weiterhin auf Dialog, sagte der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow, am Freitag. Russland werde keinerlei Ultimatum der USA hinnehmen, fügte Peskow hinzu. Biden hatte am Donnerstag eine neue Ära der US-Außenpolitik ausgerufen. Der neue US-Präsident sagte, dass die Zeiten vorbei seien, in denen die USA über das Verhalten Moskaus hinwegsähen. Das habe er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vergangene Woche in einem Telefonat "auf eine ganz andere Art und Weise" als sein Vorgänger Donald Trump klargemacht.

"Das ist zu unserem Bedauern eine sehr aggressive, unkonstruktive Rhetorik", sagte Peskow zu Bidens Rede. Die russische Führung hoffe jedoch, dass es immer noch einen nützlichen Dialog zwischen beiden Staaten geben könne, wenn die Interessen beider Seiten sich deckten.

Biden hatte als Beispiel für Russlands Vorgehen unter anderem eine Einmischung in US-Wahlen genannt, zudem Cyberangriffe, angebliche Belohnungen für die Taliban für die Tötung von US-Soldaten in Afghanistan sowie Differenzen rund um den Ukraine-Konflikt. Auch einen Fall wie den Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny werde man nicht mehr so einfach hinnehmen. Die russische Führung hat wiederholt eine Verwicklung in den Anschlag auf Nawalny bestritten.