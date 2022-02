Russland zu Gaslieferungen: 'Sind ein zuverlässiger Lieferant'

NEW YORK (dpa-AFX) - Russland hat erneut Befürchtungen zurückgewiesen, es könnte im Zuge von Sanktionen in der Ukraine-Krise Gaslieferungen nach Europa stoppen. "Russland ist ein zuverlässiger Lieferant, es hat seine Partner nie im Stich gelassen", sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja am Dienstag in New York der Deutschen Presse-Agentur.

Auf Nachfrage, ob Moskau Gaslieferungen unter anderem nach Deutschland garantieren könne, entgegnete der Diplomat: "Wir haben nie etwas Gegenteiliges gesagt." Russland hat im Februar den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat, dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen.

Der Kreml hatte sich zuletzt bereits ähnlich geäußert. Moskau betont immer wieder, dass auch im Kalten Krieg das Gas etwa nach Deutschland stets geflossen sei. Es bleiben aber Befürchtungen, dass Russland den Energieträger als Druckmittel im Fall von Sanktionen wegen eines möglichen Einmarschs in die Ukraine benutzen könnte.

Die Bundesregierung hat die Pipeline Nord Stream 2 für den Fall einer militärischen Eskalation in Frage gestellt. Deutschland bezieht mehr als 50 Prozent seines Gases aus Russland. Gleichzeitig ist Moskau aber auch von europäischen Ländern abhängig: Sie machen einen Großteil der Gas-Abnehmer aus./scb/DP/he