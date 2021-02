Russlands Außenminister - "EU ist ein unzuverlässiger Partner"

Moskau (Reuters) - Angesichts der verschlechterten Beziehungen hat Russland die Europäische Union als einen unzuverlässigen Partner kritisiert.

Die EU habe sich zuletzt zunehmend wie die USA verhalten und Ländern einseitige Sanktionen auferlegt, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag zur Möglichkeit neuer EU-Strafmaßnahmen gegen Russland wegen des Umgangs mit dem inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. "Für Russland ist die EU ein unzuverlässiger Partner", erklärte Lawrow nach Gesprächen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau. Borrell hatte zuvor erklärt, die Beziehungen seien an einem Tiefpunkt angekommen.