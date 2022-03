Russlands Chefdiplomat Lawrow laut Ria - Dritter Weltkrieg wäre Atomkrieg

Moskau (Reuters) - Ein dritter Weltkrieg wäre nach Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow der Nachrichtenagentur Ria zufolge ein Atomkrieg.

Sollte es dazu kommen, kämen auch Atomwaffen zum Einsatz und es wäre zerstörerisch, wurde Lawrow zitiert. Russland wäre einer "realen Gefahr" ausgesetzt, sollte die Ukraine zu Atomwaffen gelangen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Tass den Minister mit den Worten zitiert, Russland werde nicht zulassen, dass die Ukraine in den Besitz von Nuklearwaffen kommt. Russland ist am Donnerstag in die Ukraine einmarschiert und nennt das Vorgehen einen militärischen Sondereinsatz, um die Ukraine zu entnazifizieren und zu entmilitarisieren. Der Westen liefert Waffen an die Ukraine und hat Sanktionen gegen Russland verhängt.