Russlands EU-Botschafter - Russland bereitet keine militärische Invasion in der Ukraine vor

Berlin (Reuters) - Russlands Botschafter für die Europäische Union (EU) weist Vorwürfe zurück, der Kreml bereite einen militärischen Angriff auf die Ukraine vor.

"Russland plant gegen kein Land einen Angriff. Ich kann versichern, dass keine russischen Truppen mit den Vorbereitungen für eine Invasion in die Ukraine beschäftigt sind", sagte Russlands EU-Botschafter, Wladimir Tschischow, am Mittwoch der Zeitung "Welt". Mit Blick auf den Aufmarsch russischer Truppen an der 2000 Kilometer langen Grenze zwischen Russland und der Ukraine sagte Tschischow: "Warum ist Europa so besorgt über Pläne, die nicht existieren und über russische Truppenbewegungen, die sich auf Russlands eigenem Territorium abspielen? Nicht ein einziger russischer Soldat hat sich jenseits der russischen Grenze bewegt." Russland verfolge eine Politik, die russisch-sprachige Bevölkerungsgruppen und Landsleute, die in anderen Ländern leben, unterstütze. "Aber Russland hat niemals gesagt, dass wir beabsichtigen, dazu militärische Mittel einzusetzen."

Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland, aber auch zur Nato haben zuletzt deutlich zugenommen. Ein russischer Truppenaufmarsch an der Grenze hat Befürchtungen zu einer Invasion in der Ukraine geschürt.