Rutte peilt nach Wahlsieg rasche Koalitionsverhandlungen an

Amsterdam (Reuters) - Nach seinem Sieg bei der Parlamentswahl will der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte umgehend Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

Die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung sollten wegen der Dringlichkeit der Pandemie noch am Donnerstagnachmittag starten, kündigte Rutte an. Eine Neuauflage des Bündnisses mit dem links-liberalen Koalitionspartner D66 sei naheliegend. Die erste Wahl in einem größeren EU-Land in der Corona-Krise galt auch als Stimmungstest für Ruttes Kurs im Kampf gegen die Pandemie angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen und nur langsam fortschreitender Impfungen. Oberste Priorität habe die Bewältigung der Pandemie, sagte Rutte. "Die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind enorm. In den kommenden Wochen und Monaten müssen wir das Land aus der Corona-Krise führen."

Das Wahlergebnis war auch eine Bestätigung des Kurses der politischen Mitte. Ruttes konservativ-liberale Partei VVD kam nach vorläufigen Ergebnissen auf 36 der 150 Sitze und wurde damit erneut stärkste Kraft im Parlament. Die pro-europäische D66 mit der ehemaligen UN-Diplomatin Sigrid Kaag an der Spitze konnte demnach überraschend die größten Zugewinne erzielen und folgt mit 24 Mandaten auf Platz zwei. Die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders musste dagegen als größte Oppositionspartei Einbußen hinnehmen. Auch die Grünen und die Linken verzeichneten Stimmenverluste. "Die Niederländer sind nicht extrem, sie sind moderat", sagte eine freudestrahlende Kaag. Die Wahlbeteiligung lag bei 83 Prozent und damit ungefähr auf dem Niveau der vorherigen Wahl vor vier Jahren.

Der 54-jährige Rutte ist seit 2010 Ministerpräsident und war zuletzt nur noch geschäftsführend im Amt. Seine Regierung hatte im Januar ihren Rücktritt erklärt. Hintergrund war ein Skandal um zu unrecht zurückgeforderte Kinderbeihilfen, was Tausende Familien in finanzielle Not getrieben hatte. Die Wahl wurde weitgehend als Abstimmung über den Umgang der Regierung mit der Corona-Krise gesehen. Auch der Ablauf stand im Zeichen der Pandemie. Über 70-Jährige durften erstmals auch per Brief wählen. Die Wahllokale waren von Montag an drei Tage lang geöffnet, um größere Ansammlungen zu vermeiden und das Ansteckungsrisiko zu verringern. Ältere und besonders Gefährdete sollten an den ersten beiden Tagen wählen gehen, der übrige Teil der Bevölkerung dann am Mittwoch. Wegen der Versammlungsverbote konzentrierte sich der Wahlkampf auf Fernsehdebatten.