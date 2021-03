RWE - Aktie notiert nach Zahlen leicht im Minus

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 32,480 € (XETRA)

Der Energiekonzern RWE rechnet in diesem Jahr mit einem geringeren Ergebnis. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf 2,65 bis 3,05 Mrd. Euro sinken. Die Prognose für das bereinigte EBIT liegt zwischen 1,15 und 1,55 Mrd. Euro und für das bereinigte Nettoergebnis lautet das Ziel 0,75 bis 1,1 Mrd. Euro. Der erwartete Ergebnisrückgang beruht laut RWE im Wesentlichen auf den Belastungen infolge des extremen Kälteeinbruchs in Texas. Die Dividende will der Konzern dennoch erhöhen: Die Aktionäre sollen für 2021 je Aktie 0,90 Euro erhalten.

Quelle: Godmode-trader.de Newsflash

Die RWE-Aktie fiel nach dem Hoch vom 08. Januar 2021 bei 38,65 EUR deutlich zurück. Erst die Unterstützung bei 30,03 EUR gab der Aktie Halt.

In den letzten Tagen erholte sich der Aktienkurs und durchbrach dabei kleinere Widerstände bei 30,97 EUR und 32,05 EUR. Die Aktie kletterte an den EMA 200 bei aktuell 32,70 EUR, der sich aber seit einigen Tagen als hartnäckige Hürde herausstellt.

Im heutigen Handel zog die Aktie in den ersten Minuten relativ deutlich über diesen EMA an. Dieser Anstieg wurde aber umgehend wieder abverkauft. Nach einer Stunde Handel notiert die Aktie mit knapp 0,6 % im Minus.

Geht die Erholungweiter?

Die Erholung seit 03. März 2020 ist ins Stocken geraten. Noch besteht allerdings die Möglichkeit zur Fortsetzung. Dabei könnte die Aktie in Richtung 34,64 EUR ansteigen. Ein Tagesschlusskurs unter 32,05 EUR wäre aber bereits ein erstes kleines Verkaufssignal, das auf einen Rückgang gen 30,03 EUR hindeuten würde.

RWE AG

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)