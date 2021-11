RWE - Aktie überrennt den Widerstand

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 34,720 € (XETRA)

Seit Oktober zog die Aktie von RWE wieder an das Augusthoch bei 33,99 EUR an, das seither eine mittelfristige Hürde darstellte. Noch Ende Oktober war der Wert an der Marke abgedreht, doch heute gelingt der Ausbruch im zweiten Anlauf. Wie in der Godmode-PLUS-Analyse vom vergangenen Freitag antizipiert, kommt es jetzt zu einer Kaufwelle, die auch die jetzt auf die Hürde bei 34,83 EUR trifft (mehr zu unserem Angebot von Godmode PLUS unter diesem Link).

Über 34,83 EUR geht die Post ab

Sollte die Marke von den Bullen auch überrannt werden, könnte eine große Bodenbildungsformation abgeschlossen werden und die Aktie zunächst bis 36,14 EUR steigen. Hierbei handelt es sich um die 100 %-Projektion der ersten Kaufwelle vom Oktober (im Chart in hellblau). Darüber könnte die RWE-Aktie sogar schon bis an den Widerstand bei 37,55 EUR steigen.

Sollte der Ausbruch über 34,83 EUR nicht im ersten Anlauf gelingen, wäre eine Korrektur bis 33,99 EUR zu erwarten, ehe der zweite Versuch dann klappen dürfte. Die heutige Ausbruchsbewegung wäre ohnehin erst bei einem Einbruch unter 33,00 EUR gestoppt. Damit würde sich das technische Bild auch stark eintrüben und es wäre mit einer Verkaufswelle bis 31,64 und 29,67 EUR zu rechnen.

