RWE - Aktienkurs springt nach oben

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 38,670 € (XETRA)

Die RWE-Aktie ist heute der große Gewinner im DAX. Die Aktie klettert aktuell um 4,75 % und steigt damit an das Hoch bei 38,65 EUR aus dem Januar 2021 an. Dieses Hoch stellt das bisherige Hoch in der Rally seit September 2015 dar.

Mit dem heutigen Anstieg bricht die Aktie aus einer kleinen bullischen Flagge aus, in der sie ab 27. Januar 2022 konsolidiert hat. Mit diesem Ausbruch bestätigt die Aktie die Aufwärtsbewegung seit Juli 2021.

Rally kann weitergehen, aber …

Die RWE-Aktie hat nach dem heutigen Anstieg gute Chancen auf einen weiteren Anstieg. Aber bei 40,61 EUR wartet mit dem log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch bereits eine weitere wichtige Hürde. Diese Hürde müsste die Aktie auch noch aus dem Weg räumen, um in Richtung 46,17 EUR und vielleicht sogar 69,06 EUR ansteigen zu können. Kurzfristig kann es allerdings zu einem Rücksetzer gen 37,60 EUR kommen, was einem Pullback an die Flagge entspräche.

Ein Rückfall unter das letzte Konsolidierungstief bei 36,23 EUR wäre ein klarer Rückschlag für die Bullen und würde auf Abgaben bis 34,64 EUR und vielleicht sogar 33,00-32,50 EUR hindeuten.

RWE AG

