RWE - Analystenkommentare beflügeln die Aktie

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 36,640 € (XETRA)

Heute melden sich zwei Banken zu RWE zu Wort und geben neue Einschätzungen ab. Die DZ Bank erhöht das Kursziel für RWE von 40 auf 46 EUR und bewertet die Aktie mit "Buy". JP Morgan erhöht das Kursziel von 47,50 EUR auf 64 EUR und bewertet die Aktie mit "Overweight". In einem schwachen Markt zieht der Aktienkurs an. Mit einem Plus von knapp 1,4 % liegt der Wert um 9.34 Uhr auf Platz 2 der Gewinnerliste im DAX.

Die RWE-Aktie befindet sich seit 29. Juli 2015 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie bis Januar 2021 auf ein Hoch bei 38,65 EUR. Nach einer ausführlichen Korrekturbewegung auf 28,39 EUR legte der Aktienkurs in den letzten Monaten wieder zu. Heute steigt er auf ein neues Hoch in dieser Rally an. Die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten hatten also keine Aufwirkung auf die RWE-Aktie. Allerdings erreicht die Aktie damit die obere Begrenzung eines Trendkanals und den Widerstand bei 37,12 EUR. Intraday kommt es dort zu leichten Gewinnmitnahmen.

Wichtige Hürde voraus

Gelingt der RWE-Aktie ein stabiler Ausbruch über 37,12 EUR, dann könnte die Rally der letzten Tage und Wochen direkt fortgesetzt und sogar beschleunigt werden. In diesem Fall wäre ein schneller Anstieg bis 38,65 EUR und 40,61 EUR und damit an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch möglich. Sollte der Wert allerdings an diesem Widerstandsbereich scheitern, dann müsste ein kurzfristiger Rücksetzer in Richtung 34,64 EUR bis 33,94 EUR einkalkuliert werden.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE BANK - Aktie reagiert positiv auf Zahlen

S&P 500 - Wie fällt die Reaktion auf die FED aus?

AMADEUS FIRE - Kommt es zur Trendwende?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

RWE-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)