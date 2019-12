RWE - Ausbruch geschafft, jetzt wieder im Rallymodus?

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 27,090 € (XETRA)

Die RWE-Aktie befindet sich seit September 2015 nach einem Tief bei 9,12 EUR in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie über mehrere Zwischenstationen bis 30. September 2019 auf ein Hoch bei 28,81 EUR. Damit erreichte der Wert den höchsten Stand seit Dezember 2014.

Nach diesem Hoch konsolidierte die Aktie mehrere Wochen. Am 14. November fiel sie im Tief auf 25,26 EUR zurück. Am 29. November scheiterte sie am kurzfristigen Abwärtstrend. Diese überwand sie aber am Freitag mit einer langen weißen Tageskerze. Dieser Trend verläuft heute bei ca. 26,72 EUR.

Innerhalb der Aufwärtsbewegung seit September 2015 konsolidierte der Wert ab November 2017 in einem großen symmetrischen Dreieck. Mit dem Ausbruch tat sich die Aktie lange schwer. Erst seit 01. Juli 2018 liegt jeder Tagesschlusskurs oberhalb dieses Dreiecks. Der erste Tagesschlusskurs oberhalb des Dreiecks stammt bereits aus dem Februar 2019. Das mittel-langfristige Ziel aus diesem Dreieck liegt nahe an dem Widerstand bei 37,12 EUR.

Chancen auf weitere Rally?

Der Ausbruch vom Freitag könnte der Startschuss für eine weitere Rally sein. Die nächsten Ziele lägen bei 28,81 und 29,86 EUR. Mittelfristig besteht die Chance auf einen Anstieg in Richtung 32,98 EUR und langfristig könnte RWE sogar bis ca. 37,12 EUR ansteigen.

Ein Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 26,50 EUR wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen. Abgaben in Richtung 25,26 EUR, also auf das bisherige Konsolidierungstief wären in diesem Fall zu erwarten.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)