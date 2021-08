RWE bestätigt angehobene Prognose

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE hat nach dem ersten Halbjahr seine kürzlich angehobene Prognose bestätigt.

In den ersten sechs Monaten fuhr das Unternehmen ein bereinigtes Ebitda von 1,75 Milliarden Euro ein, nach 1,83 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie der größte deutsche Stromkonzern am Donnerstag mitteilte. RWE hatte Ende Juli wegen eines außerordentlich hohen Handelsergebnisses die Prognose für das Geschäftsjahr erhöht. So erwartet der Versorger auf Konzernebene ein bereinigtes Ebitda von 3,0 bis 3,4 Milliarden Euro.