RWE - Die Bullen dürfen das Kaufsignal nicht verspielen

AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 34,500 € (XETRA)

Eigentlich arbeitet die Aktie von RWE seit Monaten an einer breiten, SKS-förmigen Bodenbildung (mehr zum Thema Trendwendeformationen finden Sie auch in unserem Chartlehrgang im Godmodetrader-Einsteigerbereich). Diese wurde mit dem steilen Aufwärtsimpuls seit Ende November und dem Anstieg über die Hürden bei 33,99 EUR und 34,83 EUR auch eigentlich schon aktiviert.

RWE mit inverser SKS-Formation (Wochenchart)

Der aktuelle Rücksetzer ist daher zunächst noch als bestätigender Rücklauf an die alten Hochs zu sehen und somit kein Grund zur Aufregung. Allerdings sollte die Aktie nicht mehr unter die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 33,00 - 33,50 EUR zurückfallen, da sonst dieser Ausbruch und sein Potenzial sonst egalisiert wären. Die Folgen dürfte ein Einbruch bis 31,64 EUR werden.

Große Trendwende weiter der präferierte Verlauf

Soweit sind wir aber wie gesagt noch lange nicht und mit dem Ende der Korrekturphase, also einem weiteren Anstieg über 34,83 EUR mit Zugewinnen bis 36,17 EUR und darüber schon bis 37,55 EUR zu rechnen. Auch eine Rally bis am das Verlaufshoch bei 38,65 EUR ist weiterhin mittelfristig realistisch.

RWE Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)