RWE erhöht Kapital für den Ausbau des Geschäfts mit Alternativen Energien

ESSEN (dpa-AFX) - Der Stromkonzern RWE will sein Kapital erhöhen, um den Ausbau seines Geschäfts mit Alternativen Energien mitzufinanzieren. Das Grundkapital solle um 10 Prozent aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Die Platzierung solle in einem beschleunigten Verfahren über die Bühne gehen, das Bezugsrecht der Altaktionäre wird dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt sein. Die Privatplatzierung solle sofort eingeleitet werden.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien und der Platzierungspreis würden vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt, hieß es. Der Handel der neuen Aktien solle voraussichtlich am 21. August aufgenommen werden. Den Nettoerlös will RWE in den zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Geschäfts mit Alternativen Energien und die Weiterentwicklung der Produkt-Pipeline stecken - dabei will RWE über das bisherige Ziel hinausgehen, bis Ende 2022 die installierte Leistung auf mehr als 13 Gigawatt netto zu erhöhen und rund 5 Milliarden Euro netto in Alternative Energien zu investieren. Teile des Erlöses dienten zudem der Finanzierung der Ende Juli angekündigten Übernahme der 2,7-Gigawatt-Projektpipeline von Nordex und ihrer Realisierung./nas/he