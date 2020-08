RWE hält an geplanter Dividendenanhebung fest

Der Energieversorger RWE (ISIN: DE0007037129) hält an der geplanten Anhebung der Dividende auf 0,85 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr fest. In diesem Jahr erhielten die Aktionäre eine Dividende von 80 Eurocent pro Aktie für das Jahr 2019. Beim derzeitigen Aktienkurs von 34,06 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,50 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (0,70 Euro) wurde die Dividende damit um 14,3 Prozent angehoben.

In den ersten sechs Monaten erzielte RWE ein bereinigtes EBITDA (bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 1,8 Mrd. Euro. Pro forma waren es im Vergleichszeitraum des Vorjahrs 1,5 Mrd. Euro. Das ist ein Plus von rund 18 Prozent, wie der DAX-Konzern ebenfalls am Donnerstag mitteilte.

Das bereinigte EBIT erreichte 1,1 Mrd. Euro. Im Vorjahreshalbjahr waren es pro forma 817 Mio. Euro. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 795 Mio. Euro. RWE rechnet damit, beim bereinigten EBITDA und bereinigten EBIT im oberen Bereich der prognostizierten Bandbreite für das Geschäftsjahr 2020 abzuschließen. So soll das bereinigte EBITDA zwischen 2,7 und 3,0 Mrd. Euro und das bereinigte EBIT zwischen 1,2 und 1,5 Mrd. Euro liegen. Für das bereinigte Nettoergebnis lautet das Ziel 850 Mio. Euro bis 1,15 Mrd. Euro.

