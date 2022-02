RWE hebt Prognose für 2022 an

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE blickt optimistischer als bislang auf das neue Geschäftsjahr.

Der Vorstand hob am Donnerstag seine Prognose an. Danach erwartet RWE 2022 etwa beim bereinigten Ebitda auf Konzernebene ein Ergebnis zwischen 3,6 und 4,0 Milliarden Euro. Bisher hatte das Unternehmen eine Spanne von 3,3 bis 3,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Als Dividendenziel nannte RWE 90 Cent je Aktie. Den Bericht für 2021 legt der Konzern am 15. März vor.