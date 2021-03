RWE - Hier muss die Aktie drüber

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 32,300 € (XETRA)

Die Aktie des Energieversorgers konnte sich nach dem Kurseinbruch vom vergangenen Frühjahr wieder annähernd verdoppeln, befindet sich aber seit Anfang Januar in einem intakten Abwärtstrend im Tageschart, wie ein Blick auf das Chartbild der Aktie unschwer belegt.

Kurzfristiger Abwärtstrend dominiert das Bild

Im Zuge der jüngsten Erholungsversuche scheiterte die Aktie mehrfach im Bereich des viel beachteten EMA50 im Tageschart. Dieser korrespondierte zuletzt mit der kurzfristig relevanten Abwärtstrendlinie im Tageschart und stellt somit einen so genannten Kreuzwiderstand dar.

So lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 33,00 EUR gelingt, ist der Weg des geringsten Wiederstands hier in den kommenden Tagen und Wochen wieder südwärts in den Bereich 29,00-29,80 EUR. Dies ist das favorisierte Szenario, so lange die Käufer keinen Anstieg per Tagesschluss über 33,00 EUR zu Stande bringen.

RWE Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)