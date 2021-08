RWE ordnet Erneuerbaren-Energien-Geschäft neu

Frankfurt (Reuters) - RWE ordnet angesichts des schnellen Wachstums der Ökostromsparte sein Erneuerbare-Energien-Geschäft neu.

Das Geschäft mit der Windkraft auf Hoher See (Offshore) fällt künftig in einen eigenen Bereich, für den Sven Utermöhlen die Verantwortung übernimmt, wie der Dax-Konzern am Montag mitteilte. Das Geschäft mit der Windkraft an Land (Onshore) und Solaranlagen (PV) wird von Silvia Ortin Rios geleitet. Die bisherige Chefin von RWE Renewables, Anja-Isabel Dotzenrath, verlasse RWE und habe die Geschäftsführung der RWE Renewables GmbH zum 23. August 2021 niedergelegt.

Mit der Trennung des Offshore- und Onshore-Geschäfts in separate Bereiche wolle RWE sich besser auf die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Geschäfte ausrichten, hieß es weiter. "Ich bin sicher, dass wir unter ihrer Führung unsere Wachstumsambitionen im Offshore- und Onshore Geschäft noch konsequenter umsetzen werden", sagte RWE-Chef Markus Krebber.

Rios ist derzeit im Management der RWE Renewables als Chief Operating Officer (COO) verantwortlich für das Wind-Onshore- und PV-Geschäft auf dem amerikanischen Kontinent. Utermöhlen hat als COO bisher das globale Wind Offshore-Geschäft der RWE Renewables verantwortet.