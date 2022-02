RWE: Prognose rauf, Aktie rauf – Papiere des Versorgers setzen sich an die Dax-Spitze

Der Versorger aus Essen hat einen Lauf. Dienstag erst verkündete RWE den ganz großen Einstieg in die Produktion von „grünem Wasserstoff“ und heute schraubt der Dax-Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr in die Höhe. Obwohl der Dax heute eine gute Laune verbreitet, kann das Papier von RWE über 4 Prozent zulegen. Damit landet RWE in den Top 10 der besten Werte seit Jahresanfang auf Platz 8.

RWE: Versorger macht bei Wasserstoff ernst - Pilotprojekt mit Elektrolyseur-Kapazität von 300 bis 500 Megawatt startet - Wer darf sich freuen? - Nel, Siemens, Uhde oder Linde mit ITM Power?

Hohe Energiepreise spielen Dax-Konzern in die Hände

RWE wird dank der hohen Energiepreise optimistischer für das laufende Jahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) solle 2022 nun zwischen 3,6 und 4,0 Milliarden Euro liegen, teilte der Konzern überraschend am Donnerstag in Essen mit. Zuvor hatte RWE lediglich im besten Fall das untere Ende dieser Spanne prognostiziert. An der Börse kam das gut an. Die Aktien stiegen an der Dax-Spitze um fast fünf Prozent.

Im Kerngeschäft soll das operative Ergebnis zwischen 2,9 und 3,3 Milliarden Euro liegen. Hierzu zählen bei RWE der Energiehandel, die Segmente Off- und Onshore von Wind und Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas. Zudem kündigte das Management an, für 2022 ebenso wie für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,90 Euro zahlen zu wollen.

RWE profitiert vor allem von den hohen Energiepreisen. Dadurch könnten auch höhere Erzeugungsmargen erzielt werden, hieß es von Finanzvorstand Michael Müller laut Mitteilung. Und somit soll auch das bereinigte Nettoergebnis dieses Jahr besser ausfallen als bislang gedacht. Statt 1,1 bis 1,4 erwartet das Management um Konzernchef Markus Krebber nun 1,3 bis 1,7 Milliarden Euro. Mit seiner neuen Prognose übertrifft das Management bei allen Kennziffern auch die Erwartungen von Analysten.

Mehr Details zur weiteren Geschäftsentwicklung dürfte es bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2021 am 15. März geben. Zum vergangenen Geschäftsjahr hatte RWE Ende Januar bereits vorläufige Zahlen vorgelegt.

