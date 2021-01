RWE - Rally fast ausgereizt?

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 38,140 € (XETRA)

Die RWE-Aktie markierte am 08. Januar 2008 ihr aktuelles Allzeithoch bei 102,20 EUR. Anschließend drehte der Wert nach unten und setzte zu einer Abwärtsbewegung an, die erst im September 2015 bei 9,12 EUR ein Tief fand.

Seit diesem Tief hat sich das Chartbild deutlich gewandelt. Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte sie im Februar 2020 auf ein Hoch bei 34,64 EUR. Der Wert attackierte dieses Hoch im August 2020 und von Anfang November bis Anfang Dezember. Erst der dritte Ausbruchsversuch Ende Dezember 2020 gelang.

Nach diesem Ausbruch kam es zu einer steilen Rally, welche die Aktie am Freitag auf ein Hoch bei 38,65 EUR und damit über die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit September 2015 führte. Heute behauptet sich der Titel im frühe Handel über diese Trendlinie, die aktuell bei ca. 37,90 EUR verläuft.

Allerdings notierte der Wert auch im Februar 2020 einige Tage über dieser Trendlinie und musste danach einen deutlichen Rückschlag auf 20,05 EUR hinnehmen. Zudem liegt bei 40,61 EUR mit dem log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung von Januar 2008 bis September 2015 eine wichtige Hürde.

Worauf sollte man jetzt achten?

Die Rally in der RWE-Aktie war zuletzt sehr steil. Kurzfristig kann es noch zu einem Anstieg bis ca. 40,61 EUR kommen, aber eine größere direkte Rallyfortsetzung erscheint nicht sehr wahrscheinlich. Im Bereich um 40,61 EUR kann es also zu Gewinnmitnahmen kommen. Solche Gewinnmitnahmen könnten zu einem Rücksetzer in Richtung 35,46 EUR bis 34,64 EUR führen. Sollte die Aktie allerdings doch über 40,61 EUR direkt ausbrechen, würde sich weiteres Potenzial bis ca. 46,18 EUR ergeben. Dieses Ziel kann die RWE-Aktie auch nach einer Konsolidierung bis ca. 35,46-34,61 EUR anstreben.

