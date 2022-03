RWE und Abu Dhabi kooperieren bei Wasserstoff

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE treibt seine Ambitionen im Geschäft mit klimafreundlichem Wasserstoff in einer Kooperation in den Vereinigten Arabischen Emiraten voran.

RWE und die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hätten hierzu eine Grundsatzvereinbarung erzielt, teilte der Essener Versorger am Montag mit. Die Unternehmen hätten vereinbart, das Potenzial für den Import von kohlenstoffarmem und grünem Wasserstoff sowie für Wasserstoffderivate wie Ammoniak aus den Emiraten nach Deutschland zu untersuchen. Zudem wollten sie Möglichkeiten für gemeinsame Projekten zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten in relevanten internationalen Märkten erkunden.

Angesichts der Invasion Russlands in der Ukraine will sich Deutschland unabhängiger von Energieimporten aus Russland machen. Wasserstoff spielt zudem eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. "Es ist wichtiger denn je, die Energieimporte nach Deutschland zu diversifizieren und gleichzeitig die Energiewende voranzutreiben", sagte RWE-Chef Markus Krebber. Neben dem Aufbau der Produktion von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten in Deutschland sei es wichtig, eine Lieferkette für den Import von kohlenstoffarmer und grüner Energie nach Deutschland zu entwickeln. Krebber war am Wochenende mit einer Delegation von rund 20 Unternehmen und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Gesprächen in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist.