RWE - Wie am Schnürchen!

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 39,830 € (XETRA)

Der letzte große Aufwärtstrend endete bei der RWE-Aktie mit einem Ausbruch aus einem Aufwärtstrendkanal, der in der Spitze bis 41,83 EUR und damit auf den höchsten Stand seit über 10 Jahren reichte. Diese Übertreibung nach Norden wurde anschließend abverkauft, ging jedoch bei 32,52 EUR in die nächste, bislang andauernde Aufwärtstrendphase über.

Der in der letzten GodmodePLUS-Analyse erwartete Ausbruch über 38,25 EUR und der folgende Anstieg an die Hürde bei 39,80 EUR wurden schon in dieser Woche abgespult. Kann sich die Aktie auch über dieser Marke etablieren, wäre ein Anstieg an die Oberseite des alten Aufwärtstrendkanals bis 41,83 EUR die Folge. Aufgrund der aktuellen Stärke wäre auch ein Ausbruch über das Mehrjahreshoch möglich und eine Fortsetzung der Rally bis 43,50 EUR zu erwarten.

Aktuell wäre erst ein Bruch der Unterstützung bei 38,25 EUR als Auftakt für eine größerer Korrektur bis 36,80 und darunter bis 35,51 EUR zu sehen. Von dort könnte sich der Aufwärtstrend aber auch noch problemlos fortsetzen.

Charttechnisches Fazit: Bei einem Anstieg über 39,80 EUR könnte sich die laufende Kaufwelle bei der RWE-Aktie bis zum Hoch bei 41,83 EUR fortsetzen. Selbst ein temporärer Anstieg bis 43,50 EUR wäre dann möglich.

RWE Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)