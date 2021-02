Ryder System gibt 178. Quartalsdividende in Folge bekannt

Das amerikanische Transportunternehmen Ryder System Inc. (ISIN: US7835491082, NYSE: R) wird seinen Aktionären am 19. März 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,56 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 16. Februar 2021.

Nach Firmenangaben ist dies die 178. vierteljährliche Dividende in ununterbrochener Folge. Seit mehr als 44 Jahren zahlt Ryder bereits eine Dividende aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden derzeit 2,24 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 67,25 US-Dollar (Stand: 5. Februar 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,33 Prozent. Der Konzern aus Miami, Florida, ist 1933 gegründet worden und ist im Bereich Transportwesen tätig. Die Ryder System, Inc. betreibt eine Flotte von Fahrzeugen wie Lastkraftwagen, die gemietet werden können. Ebenso besteht die Möglichkeit, gebrauchte Fahrzeuge zu kaufen oder auch Lagerräume anzumieten. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Ryder einen Umsatz von 2,15 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,22 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Oktober berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 35,8 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 91,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 8,89 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,62 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de