S IMMO: 0,70 Euro Dividende bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) aufgrund eines deutlich verbesserten Bewertungsergebnisses einen Nettogewinn von knapp 16 Mio. Euro erzielt und damit das Minus aus dem ersten Quartal überkompensiert. Der Analyst erhöht in der Folge leicht das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage seien die Mieterlöse leicht auf 60,6 Mio. Euro (HJ 2019: 58,1 Mio. Euro) gestiegen. Durch die Corona-Pandemie habe das zweite Quartal isoliert betrachtet hier aber einen kleinen Rückgang gezeigt. Der Erlös aus dem Hotelgeschäft sei hingegen erwartungsgemäß stark auf nur noch rund 11 Mio. Euro (HJ 2019: 27 Mio. Euro) zurückgegangen. Allerdings habe das Unternehmen im Gegenzug die Aufwendungen des Hotelbetriebs fast in ähnlichem Umfang heruntergefahren.

Nach Meinung des Analysten stelle sich die bilanzielle Situation weiter sehr komfortabel dar. Die Eigenkapitalquote liege mit 44 Prozent sogar höher als am Jahresende 2019 (41 Prozent). Die liquiden Mittel seien mit weit über 220 Mio. Euro ebenfalls deutlich höher als zum Jahresende 2019. Dies werde es dem Unternehmen erlauben, weitere lukrative Zukäufe auf dem deutschen Immobilienmarkt vorzunehmen und den Cashflow zu stärken. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 21,00 Euro (zuvor: 20,00 Euro) und bestätigt das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.08.2020, 15:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 26.08.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/S-IMMO_26August2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

S IMMO AG - ISIN: AT0000652250