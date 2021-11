S IMMO: EBIT nahezu vervierfacht

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Mieterlöse um mehr als 6 Prozent auf 97,3 Mio. Euro gesteigert und den FFO I sogar überproportional um 18 Prozent auf über 39 Mio. Euro verbessert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Votum.Nach Analystenaussage sei die Belegungsrate des Portfolios stabil bei 93,0 Prozent fast unverändert zum Stand am Jahresende 2020 mit 93,9 Prozent geblieben. Auf der Bewertungsseite habe das Unternehmen nach lediglich 3 Mio. Euro im Vorjahr nunmehr ein Bewertungsergebnis von über 145 Mio. Euro verzeichnet. Laut SRC führe dies neben dem guten operativen Bild dazu, dass sich das EBIT von 54 Mio. Euro auf fast 200 Mio. Euro vervierfacht habe. Die sehr gute bilanzielle Situation drücke sich in einem unverändert niedrigen LTV von unter 33 Prozent aus und die Cash Position habe von 65 Mio. Euro am Jahresende 2020 auf 443 Mio. Euro zugelegt. Dies sei auch durch den Verkauf des 6-Prozent-Anteils an CA Immo im Juli begünstigt worden. Das finanzielle Polster erlaube zudem einen zügigen und lukrativen Ausbau des Bestandsportfolios, wobei das Unternehmen vor allem die CEE Region ins Visier für Zukäufe genommen habe. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 26,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.11.2021, 12:35 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 29.11.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/S-IMMO_29Nov2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: AT0000652250