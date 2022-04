S Immo erhöht die Dividende

Die österreichische Immobiliengruppe S Immo AG (ISIN: AT0000652250) plant den Aktionären für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,65 Euro je Aktie vorzuschlagen. Gegenüber 2020 (0,50 Euro) ist dies eine Anhebung um 30 Prozent. Die Hauptversammlung wird am 10. Juni 2022 stattfinden. Dividenden-Ex-Tag ist der 17. Juni 2022 und Dividenden-Zahltag ist der 21. Juni 2022. Der Vorschlag entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 22,70 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 2,86 Prozent.

Die Mieterlöse des Geschäftsjahres 2021 beliefen sich auf 131,3 Mio. Euro und lagen damit 6,5 Prozent über dem Vorjahresniveau von 123,3 Mio. Euro. Das Bruttoergebnis für den gesamten Immobilienbestand, das die operative Performance sowohl der vermieteten Immobilien als auch der selbst genutzten Hotels zeigt, erhöhte sich auf 109,5 Mio. Euro (2020: 91,5 Mio. Euro) und lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 (109,7 Mio. Euro). Die Kennzahlt FFO I (Funds From Operations) stieg von 42,4 Mio. Euro auf 60,8 Mio. Euro.

Das Jahresergebnis erreichte aufgrund des deutlichen Anstiegs beim Bewertungsergebnis der Immobilien 230,6 Mio. Euro (2020: 56,9 Mio. Euro). Entsprechend stieg auch das Ergebnis je Aktie auf 3,24 Euro (2020: 0,79 Euro).

Die S Immo ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und notiert seit 1987 an der Wiener Börse. Der Fokus liegt auf Immobilien in den Hauptstädten von Österreich, Deutschland und CEE. Das Immobilienportfolio besteht zu etwa 67 Prozent aus Büros, Einkaufszentren und Hotels sowie zu 33 Prozent aus Wohnimmobilien.

Redaktion MyDividends.de